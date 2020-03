Anche Apple abdica al covid-19 e chiude tutti gli Store fuori dalla Cina

Era inevitabile che la forte crisi colpisse anche il colosso Apple. Purtroppo era solo questione di tempo. A causa del coronavirus Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo, a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto ieri. Lo annuncia il Ceo Tim Cook su Twitter.

Ieri Cupertino ha reso noto che la sua annuale conferenza degli sviluppatori di giugno sara’ online. “Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19”, scrive Cook. “Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo, e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la ripresa in tutto il mondo”. Il colosso di Cupertino nei giorni scorsi aveva già chiuso tutti i suoi negozi in Italia.

Norbert Ciuccariello