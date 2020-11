Angela Merkel al Bundestag “Il Vaccino a disposizione prima di Natale”

BERLINO. La cancelliera tedesca ha detto che “il vaccino rappresenta la luce alla fine del tunnel”, anche se nei mesi invernali non tutti potranno essere vaccinati e molti dovranno ancora tenere duro senza. La crescita esponenziale del Covid è stata fermata ma “non c’è ancora una inversione del trend, la crescita dei contagi si è fermata a un alto alto, troppo alto.

E in molti Laender crescono ancora troppo invece di calare”, ha aggiunto Merkel, citando fra l’altro il “triste record delle vittime” segnato l’altro ieri. “Questo deve preoccuparci”, ha aggiunto. “Può darsi che i vaccini arrivino prima di Natale, e abbiamo deciso che saranno a disposizione del personale medico e sanitario”. Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag. “Se aspettassimo che le terapie intensive si riempissero – perché cariche lo sono già – sarebbe troppo tardi”, ha detto. La Germania preme perché vi sia un accordo europeo sulla stagione sciistica, che, secondo Angela Merkel, non dovrebbe partire. “Alla luce della posizione austriaca è chiaro che non sarà facile, ma noi ci proveremo”, ha detto la cancelliera tedesca parlando delle misure anticovid decise ieri con i governatori dei Laender.