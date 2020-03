Annullata la “Dj Ten” in programma domenica a Bari con Linus

BARI. Alla fine buonsenso e precauzionalità hanno fatto alzare bandiera bianca. “E così, alla fine, salta tutto”: con un post su Instagram Linus, direttore artistico di Radio Dj, ha comunicato il rinvio della Dj Ten, la corsa podistica in programma domenica 8 marzo a Bari, che ogni anno attira migliaia di persone nel capoluogo pugliese. Le motivazioni sono legate alle norme di prudenza per l’emergenza Coronavirus.

L’annuncio arriva mentre sul sito ‘deejayten.deejay.it/bari/’ è ancora in corso il conto alla rovescia per la manifestazione. “Ieri sera – scrive Linus – la Presidenza del Consiglio ha diffuso le nuove regole di attenzione, e muoversi da Lombardia e Veneto è diventato ancora più complicato, soprattutto farlo per partecipare ad eventi sportivi. Questa mattina un centinaio di persone della nostra organizzazione erano pronti a partire per allestire villaggio e percorso ma rimarranno a casa. In più, c’è il nostro canale diretto con gli ascoltatori, dove tanti mi hanno scritto di essere preoccupati. Obbedisco”.

Norbert Ciuccariello