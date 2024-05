Slot machine irlandesi su Wazamba Casino: cosa sono?

L’irlandese è da sempre associato alla fortuna, e non è diverso quando si tratta di slot machine a tema irlandese. Questi giochi promettono fortuna e puoi testare tu stesso la tua fortuna al Wazamba casino. In questo articolo ti spiegheremo in dettaglio come funzionano le uscite delle slot.

Le caratteristiche che distinguono le slot machine irlandesi

Sono molti gli aspetti che rendono speciali le slot machine a tema irlandese. La prima cosa che devi sapere è che sono pieni di simboli iconici fortunati come pentole d’oro, folletti impertinenti e quadrifogli. Basta guardare questi simboli per capire che ti aspettano molte fortune.

In alcuni giochi, inoltre, troverai vincite fino a 10.000x e lucrosi jackpot.Che tu stia inseguendo i folletti o ballando una giga del bonus round, tuffati nelle slot irlandesi del Wazamba casino e realizza i tuoi sogni.

Le più belle slot irlandesi online

Le slot online irlandesi non mancano di certo. Qui di seguito ti abbiamo segnalato le più interessanti:

Irish Frenzy

Non appena lancerai Irish Frenzy, sarai accolto da tutto ciò che ti aspetteresti di vedere in un approccio mistico all’Isola di Smeraldo, ovvero un Leprechaun con la barba di zenzero che saltella intorno a quadrifogli fortunati.

Qui troverai tanti simboli diversi, tra cui arcobaleni, pentole d’oro e un simpatico omino. Tutti i rulli sono accompagnati da una voce fuori campo squillante che rende davvero interessante la scena! Tuttavia, questo gioco non si limita ai simboli più belli, perché le pentole d’oro offrono anche vincite fino a 5.000 volte la tua puntata.

Area Link Luck

Una pentola d’oro sotto l’arcobaleno è una cosa, ma l’Area Link Luck di Microgaming può portarti a vincere fino a 5.000 volte la tua puntata. Qui sarai immerso in una griglia di rulli arcobaleno, completa di tutte le icone fortunate, dai quadrifogli ai mocassini dei folletti.

Quattro scintillanti jackpot si trovano a lato, mentre tre colorate pentole d’oro si trovano sopra i rulli arcobaleno in attesa di rilasciare vincite in denaro.

Lucky Bonanza Cash Spree

Microgaming trova l’oro irlandese con Lucky Bonanza Cash Spree, una slot a tema irlandese piena di sorprese. Qui il protagonista principale è un folletto con la barba di zenzero che, insieme ai simboli cash spree, può aiutarti a raggiungere la funzione principale: un jackpot grande, mega o maggiore.

Questa slot machine ti permette di vincere fino a 5.000 volte la tua puntata totale, un motivo in più per provare questo titolo al Wazamba casino. Inoltre, ci sono molte funzioni bonus diverse e remunerative, tra cui giri gratis, moltiplicatori e giri gratis appiccicosi.

Luck O’The Irish

Se vuoi essere trasportato sotto l’arcobaleno in un paesaggio verde ricco di trifogli e pieno di fortunati simboli dorati, allora Luck O’The Irish è la slot che stai cercando.

E poi ci sono i portafortuna che presentano il gioco della fortuna. Una volta innescato, salterai di gioia quando i rulli si trasformeranno in quattro griglie separate con i jolly che si trasferiranno da un quadrante all’altro.

I simboli scatter possono assegnare e lanciare i giri d’oro Luck O’The Irish, regalandoti un pacchetto iniziale di otto giri gratuiti con 7 fortunati e wild attivi a ogni giro di rulli.

3 Lucky Leprechauns

3 Lucky Leprechauns presenta un layout a 5 rulli, un intenso sfondo irlandese di arcobaleni, ponti levatoi e trifogli, oltre a un tabellone laterale che è il punto forte del gioco. Per attivare il round bonus, dovrai posizionare almeno 3 simboli scatter sui rulli.

Tre scatter ti fanno iniziare il percorso con un livello basso, mentre cinque ti faranno salire fino al livello 12. Il percorso è ciò che fa la differenza in questa slot, in quanto può assegnare giri gratuiti, vincite in denaro e bonus pick-a-win.

In 3 Lucky Leprechauns, potrai scegliere il più fortunato dei 3 folletti e prendere dei forzieri pieni di monete d’oro. Se riuscirai a scalare il Top O’the Trail e a fare le migliori mosse possibili, avrai la possibilità di vincere ben 5.000 volte la tua puntata al Wazamba casino.