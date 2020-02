Annuncio shock nel mondo della musica italiana: Benji & Fede si dividono

Una notizia inattesa ha sconvolto il mondo della musica italiana e sopratutto i fans di uno dei duo musicali più di successo dell’ultimo decennio: Benji & Fede si dividono. La notizia è ufficiale, i due artisti lo hanno comunicato attraverso i propri canali social. Inoltre il 3 maggio all’Arena di Verona si terrà il live nel quale si esibiranno insieme per l’ultima volta

Sarà un concerto evento che ripercorrerà la loro carriera dagli esordi fino all’ultimo album Good Vibes (il quinto della loro carriera, numero uno in classifica) e che sarà anche l’occasione di festeggiare un’incredibile storia di musica e amicizia. E proprio per raccontare questa storia e per raccontarne anche i lati più inediti e delicati, Benji & Fede hanno deciso di raccogliere i loro pensieri nel libro Naked, in uscita il 17 marzo. “

La copertina dell’ultimo album Good Vibes (Twitter)

Attraverso un post su Instagram Benjamin Mascolo e Federico Rossi annunciano anche l’uscita del loro libro “Naked” prevista per il 17 marzo: “Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa. Non so come fate a fare questa vita, ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro. Solo che non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin.“

Il post continua con la spiegazione del perché hanno deciso di mettere nero su bianco tutte le emozioni vissute in nove anni insieme: “Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora“. E infine concludono : “In NAKED, dal 17 Marzo in tutte le librerie, vi racconteremo tutti i retroscena della nostra vita in questi anni, e perché abbiamo deciso che, per ora, l’Arena di Verona sarà il nostro ultimo concerto. Non è stata una scelta facile. Vi vogliamo bene. B&F“.

Ricordiamo che il duo si è distinto a livello italiano per essere diventato tra i più di successo grazie a Youtube: nel 2017 con il video “Tutto per una ragione”, in collaborazione con Annalisa, ha raggiunto il picco record di oltre 91 milioni di visualizzazioni. Mentre nello scorso anno con le hit “Dove e quando ” e “Moscow Mule” ha raggiunto rispettivamente 85 milioni di views con il primo e 60 milioni di views con il secondo.

Oltre al fatto di essere degli artisti possono essere considerati dei veri e propri influencer in virtù del milione di followers che li seguono sia su Instagram che su Facebook, agli oltre 603.000 seguaci su Twitter e 385.000 su Youtube.

La domanda che a questo punto tutti si pongono è la seguente: da solisti riusciranno a replicare il successo avuto insieme? Ai posteri l’ardua sentenza…

Carlo Saccomando