Anpi, il 25 aprile bandiere tricolori e flashmob all’insegna di ‘Bella ciao’

L’Associazione dei partigiani, visto l’obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni, propone un modo alternativo per festeggiare il giorno della Liberazione, nella stessa ora in cui ogni anno a Milano parte il corteo nazionale, e ora impossibile a causa dell’emergenza Coronavirus: l’appello a tutti gli italiani, rivolto per il 25 aprile alle ore 15, è quello di esporre delle finestre e dai balconi le bandiere tricolori e ad intonare la canzone ‘Bella ciao’.

L’Anpi lancia inoltre un messaggio importante: “In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia.“

L’idea del flashmob è estesa ad “associazioni, sindacati, partiti, movimenti che si riconoscono nei valori e principi della Resistenza”, sottolinea l’Anpi in una nota e aggiunge: “L’Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile arriva con una preziosa puntualità. Arrivano le partigiane e i partigiani, il valore altissimo della loro memoria. L’Anpi chiama il Paese intero a celebrarlo come una risorsa di rinascita. Di sana e robusta rinascita“.

Carlo Saccomando