Arrestati moldavi specializzati in furti di Bmw per il “mercato” dell’Est

TORINO. Alla fine i pesci dell’Est sono finiti nella rete della polizia. Il metodo era sempre lo stesso: aprivano l’auto, rigorosamente Bmw, smontavano la plancia e si davano alla fuga con il dispositivo multimediale. Tutto in appena 120 secondi. Due cittadini moldavi, B.V e D.V., entrambi ventenni, incensurati, sono stati arrestati a Torino dalla polizia. Trovati nel corso delle successivi perquisizioni 8 volanti con annessi dispositivi elettronici per un valore superiore ai 60mila euro.

Gli investigatori del commissariato San Secondo si erano messi da settimane sulle trecce dei due moldavi, in seguito alle numerose denunce presentate da proprietari di Bmw. Tutte riguardavano il furto dell’intera apparecchiatura elettronica.

L’indagine ha portato a individuare l’auto usata per commettere i reati, una vecchia Megane Cabrio, modificata per nascondere la refurtiva nell’alloggiamento della capotte. Pedinamenti e appostamenti hanno poi permesso di individuare i due uomini. La refurtiva veniva rivenduta nell’Est Europa. Sono in corso ulteriori indagini per verificare quanti altri furti i due abbiano compiuto.