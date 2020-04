Arresto cardiaco durante intervento di chirurgia estetica, muore 37enne

BARI. Un intervento che aspettava con impazienza, un ritocco per migliorare il proprio aspetto, la propria vita….Ma non è andata così , purtroppo. La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta sulla morte di una 37enne di Bisceglie, Alessia Ferrante, ieri pomeriggio durante un intervento di chirurgia plastica in un poliambulatorio privato di Monopoli.

La donna, una influencer, sarebbe andata in arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell’anestesia. E’ stato il titolare dello studio medico a chiamare i soccorsi. Quando l’ambulanza è arrivata gli addetti del 118 hanno tentato invano manovre rianimatorie. Il pm di turno, Gaetano de Bari, ha ordinato il sequestro della struttura e nelle prossime ore disporrà l’autopsia. Il titolare del poliambulatorio è formalmente indagato per omicidio colposo.