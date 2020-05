Atlantia torna ad essere quotata in Borsa dopo la sospensione

Atlantia torna agli scambi in Borsa dopo una sospensione in asta di volatilità.

Il titolo al momento cede il 2,5%, dopo le tensioni nel Governo per la vicenda della concessione ad Autostrade per l’Italia. Atlantia era stata sospesa dopo i primi scambi: il titolo aveva avviato le contrattazioni in terreno negativo.