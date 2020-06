Attentato esplosivo in una moschea, sono almeno quattro i morti

KABUL. Attentato all’interno di una moschea stamane a Kabul: i morti sono almeno quattro. “Dalle prime informazioni risulta che verso mezzogiorno degli esplosivi piazzati all’interno di una moschea sono detonati durante le preghiere del venerdì”, ha detto il portavoce del ministero dell’interno afgano. Tra le vittime un imam e tre fedeli.

L’attentato è avvenuto in una moschea della zona occidentale della capitale afghana, 10 giorni dopo un analogo attacco compiuto in una moschea del centro che aveva provocato due morti e diversi feriti. Ieri il presidente Ashraf Ghani aveva annunciato la liberazione di altre migliaia di prigionieri talebani nell’ambito degli sforzi per favorire l’apertura di negoziati. Gli insorti, in risposta, si erano detti pronti ad iniziare i colloqui di pace entro una settimana.