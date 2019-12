Australia, ancora due morti a causa degli incendi e il bilancio sale a 12

VICTORIA. Le fiamme sono indomabili in Australia e sale il numero dei morti arrivato a 12, oltre a quello dei feriti e degli sfollati per non parlare del disastro ambientale e delle specie animali. Altre due persone sono morte nello Stato australiano del Nuovo Galles del Sud a causa dei violenti incendi che stanno devastando il Paese mentre cinque persone sono ritenute disperse, di cui quattro nello stesso Stato e una in quello di Victoria.

Secondo quanto riporta la Cnn online, inoltre, circa 4.0000 persone hanno abbandonato le loro case questa mattina a causa delle fiamme nella località di Mallacoota (Victoria) e si dirigono verso la spiaggia. Secondo i media le vittime più recenti sarebbero un uomo e suo figlio: i loro corpi sono stati trovati nella città di Corbargo. Il totale dei morti provocati dall’emergenza incendi dallo scorso settembre sale così a 12.