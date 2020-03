Auto e casa pieni di marijuana, arrestato un 28enne

TORINO. Troppo sicuro di se ma non aveva fatto i conti con l’imprevisto materializzatosi in una pattuglia dei carabinieri. Scorrazzava di notte in auto, tredici sacchi termosaldati di marijuana nascosti nel bagagliaio e tra i sedili. Un 28enne è stato fermato dai carabinieri in corso Botticelli, a Torino.

Nell’auto sono stati trovati anche 620 euro in contanti e un manganello telescopico. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri tre sacchi di marijuana, per un totale di 16 chili. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane, arrestato, si trova ora ai domiciliari.