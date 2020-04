Avrebbe ucciso e fatto a pezzi la madre, arrestata la donna

GENOVA. È stata arrestata per distruzione di cadavere Giulia Stanganini, la donna di 37 anni che avrebbe fatto a pezzi la madre Loredana Stupazzonii. Gli investigatori hanno chiesto la misura al gip che l’ha firmata in serata. La donna è indagata a piede libero per omicidio volontario: un atto dovuto per consentire alla donna di nominare un avvocato e un consulente per l’autopsia e gli altri rilievi tecnici. Le due donne litigavano spesso, riportano i vicini, sentiti in queste ore dagli investigatori della squadra mobile. Raccontano che quando la ragazza andava a trovare la madre le due urlavano. Giulia Stanganini, secondo quanto è stato possibile ricostruire, era a casa della mamma, bidella in pensione, da alcuni giorni, e sarebbe rimasta nell’appartamento con il cadavere della donna.

Gli inquirenti stanno verificando se Giulia Stanganini soffrisse di disturbi mentali. Gli agenti hanno trovato alcuni sacchi neri con dentro diverse parti del corpo e poi in bagno un secchio con altre parti, più piccole, del corpo. Secondo i primi rilievi, il cadavere sarebbe stato smembrato proprio nel bagno.

La donna si era presentata alla polizia e aveva raccontato alla polizia di aver trovato la madre morta in casa in avanzato stato di decomposizione, di aver fatto a pezzi il cadavere e di aver messo i resti in dei sacchi lasciati nel bagno. Secondo Stanganini, la madre, Loredana Stupazzini, 63 anni, si sarebbe suicidata impiccandosi. Nell’appartamento hanno compiuto un sopralluogo gli agenti delle volanti e gli uomini della squadra mobile. La polizia sta verificando la veridicità del racconto o se possa essersi trattato di un omicidio. La figlia dovrà anche spiegare perché ha fatto a pezzi il corpo della madre.