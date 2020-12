Avvio positivo per la Borsa di Tokyo dopo una settimana di scambi ridotti

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell’ultima settimana dell’anno e prima del periodo più lungo di vacanza in Giappone. In apertura l’indice Nikkei segna una variazione positiva dello 0,31% a quota 26.738,77, aggiungendo 82 punti. Sul fronte valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 103,50 e a 126,20 sull’euro.