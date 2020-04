BauCovid, lodevole iniziativa del Comune di Sauze d’Oulx contro l’abbandono dei cani

TORINO. Mamma e papà sono in ospedale, perché positivi al coronavirus, e il figlio è bloccato in casa, in quarantena obbligatoria. Ci pensa allora il BauCovid a portare a spasso il cane della famiglia.

Per contrastare l’abbandono degli amici a quattro zampe, fenomeno in crescita in questi giorni d’emergenza, Sauze d’Oulx ha attivato un servizio di dog sitter, organizzato dal Comune della Val di Susa in collaborazione alla Pubblica Assistenza locale, al Gruppo Comune di Protezione civile e alle associazioni di protezione degli animali.

Norbert Ciuccariello