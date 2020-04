Bene le aperture delle Borse cinesi, anche Tokyo da segnali positivi

PECHINO. Le borse cinesi aprono la seduta positive, seguendo i guadagni di Wall Street ed Europa sulla speranza di passi in avanti nella messa a punto di contromisure per frenare il coronavirus: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,35%, a 2.832,38 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,52%, a 1.739,81.

Hong Kong, invece, è chiusa per festività. La Borsa di Tokyo apre in positivo dopo il giorno di festività nazionale, spinta dall’accelerazione degli indici azionari Usa e in attesa dei dati sull’attività manifatturiera in Cina. Il Nikkei avanza dell’1,74% a quota 20.115,46, aggiungendo 344 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 106,60 e a 115,90 sull’euro.

Norbert Ciuccariello