Bentornata Reggina, dopo sei anni torna in B il cuore della Calabria

REGGIO CALABRIA. In giorni come questi non può non tornare alla mente la mitica Reggina del presidentissimo Lillo Foti, la squadra che faceva battere forte il cuore dei tifosi sparsi in tutto il mondo. Gli infiniti spareggi per non retrocedere erano sfide per forti di cuore, come i festeggiamenti avvenuti come in quel di Torino, al Delle Alpi quando Reggina e Toro si giocarono promozione e salvezza per entrambi.

Fu un’apoteosi greanata. Ebbene, la Reggina, dopo la decisione del Consiglio federale della Figc, torna in serie B dopo 6 anni, un fallimento, e la ripartenza, nella stagione 2015-2016, dalla serie D. Non appena in città si è diffusa la notizia, i tifosi sono scesi in piazza per festeggiare. Alcune centinaia di supporter della curva sud si sono riuniti in piazza Duomo dove hanno intonato slogan e sventolano bandiere e striscioni. Una festa che ha costretto la Polizia municipale a deviare il traffico attorno alla zona. Sono arrivati anche alcuni giocatori, tra i quali il capitano Enrico Guarna e l’attaccante German Denis, che sono stati circondati e lanciati in aria in segno di gioia. Gli stessi giocatori hanno spruzzato spumante sulla folla.