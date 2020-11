ROMA. Forza Italia voterà lo scostamento perchè il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra.

A quanto si apprende, lo ha comunicato lo stesso Silvio Berlusconi in un collegamento con i deputati azzurri. L’ex premier ha quindi aggiunto che si aspetta che lo stesso farà tutto il centrodestra. In caso contrario, avrebbe aggiunto, facciano come vogliono.