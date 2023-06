Berlusconi ritorna in ospedale: normali controlli o valori anomali?

Il presidente e fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi oggi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Dunque a distanza di una ventina di giorni dalle dimissioni l’ex-presidente del Consiglio deve di nuovo ricorrere alle cure dei sanitari.

Il problema che lo affligge sembra essere ancora legato dell’infezione polmonare provocata da una leucemia mielomonocitica cronica. infatti una stringata nota i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, che lo hanno in cura dicono «Accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica». Ma poi quasi a tranquillizzare aggiungono «l’anticipazione, ad oggi, dei controlli risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme». Negli ambienti della politica c’è però preoccupazione in seguito ad alcune voci allarmistiche di valori che hanno superato la soglia.

Silvio Berlusconi è ricoverato nel reparto di degenza ordinaria ed ha al suo fianco la figlia primogenita Marina e la compagna Marta Fascina.

A metà pomeriggio non ci sono notizie precise, circa i tempi del nuovo ricovero. Sembra però probabile che non si terrà il vertice politico in programma sabato 10 giugno ad Arcore con i ministri di Forza Italia, Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Frattin e Paolo Zangrillo (fratello minore del medico personale del cavaliere). L’incontro era programmato per fare il punto sulla situazione politica e sui principali temi che il Governo deve affrontare.