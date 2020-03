Bertolaso positivo al Coronavirus: “Vincerò anche questa battaglia”

Guido Bertolaso è positivo al Coronavirus. L’annuncio è arrivato con un post su Facebook del diretto interessato: “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese.”

L’attuale consulente della Regione Lombardia, ed ex capo della Protezione civile, tranquillizza tutti affermando di avere al momento solo “qualche linea di febbre” e “nessun altro sintomo“. Il messaggio prosegue con le misure che dovrà seguire e i progetti per il futuro: “Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia“.

Guido Bertolaso (Facebook)

In seguito alla notizia sulla il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha affermato: “Bertolaso mi ha espresso con la solita forza e determinazione di voler continuare a lavorare anche se evidentemente da remoto ma è sempre al nostro fianco e ci darà una mano per portare avanti la realizzazione dell’ospedale“. “Io non torno in quarantena“, ha aggiunto Fontana. Con Bertolaso, ha spiegato Fontana, “non ho avuto nessun contatto stretto, l’ho visto solo domenica alla Fiera e siamo stati vicini per neanche due minuti“.

Norbert Ciuccariello