Bimbo di 10 perde la vita schiacciato da un cassonetto

BERGAMO. Una drammatica corsa contro il tempo per i soccorritori, inutile purtroppo. Tragico epilogo per quanto avvenuto a Boltiere, nel Begamasco: non ce l’ha fatta il bimbo di 10 anni che era rimasto incastrato in un cassonetto per la raccolta di indumenti usati.

Il piccolo è morto in serata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’era stato trasferito in ambulanza in condizioni purtroppo disperate dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dal cassonetto, che è stato smontato. Nonostante il prodigarsi dei medici, le ferite da schiacciamento erano troppo gravi. Probabilmente sarà disposta l’autopsia.