Bingo o bingo online: tutto ciò che c’è da sapere

Sia che ci si rechi in una sala bingo regolarmente o che si giochi per la prima volta online, il bingo è un gioco molto coinvolgente che riesce a connettere persone con background diversi.

Se ci si sta approcciando al bingo per la prima volta, vale la pena conoscere alcune informazioni sul gioco.

Bingo tradizionale

Le sale bingo offrono un’esperienza di gioco in prima persona, dove si può decidere di prepararsi facendosi un po’ eleganti e andare con un gruppo di amici per una serata diversa dal solito. Solitamente le sale bingo hanno un bar dove è possibile ordinare bevande e cibo prima che il gioco inizi.

Ogni giocatore inizia con una cartella contentente una tabella di numeri – solitamente 25 anche se questo può variare a seconda del gioco. I numeri verrano estratti a caso e, se il numero chiamato è presente nella propria cartella, bisognerà segnarlo.

I giocatori vincono premi in base a quanto velocemente riescono a ottenere cinque numeri in fila nella propria cartella oppure a segnare tutti i numeri (full house), garantendo la possibilità di vincere il jackpot. Giocando a bingo di persona non ci si può distrarre un attimo, bisogna segnare i numeri il più rapidamente possibile per non lasciare che qualcuno sia più veloci di noi.

Bingo online

Il bingo online è leggermente diverso da quello tradizionale, ma i principi del gioco sono gli stessi.

Una volta registrati bisogna solamente scegliere un gioco e comprare una cartella, o più di una se ci si sente fortunati. Una delle principali differenze del bingo online è che, mentre le sale bingo offrono tipicamente solo il bingo classico, i siti di bingo online offrono una miriade di giochi con grafiche sorprendenti e anche giochi di puzzle. Per i fan del gioco dei pacchi, ad esempio, è possibile optare per questa opzione che ha come tema questo famosissimo programma.

Optando per il bingo online, inoltre, è possibile giocare in tutta comodità da casa propria, l’unico requisito sarà registrarsi prima di iniziare. I siti autorizzati per questo tipo di attività possono essere trovati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. È importante ricordarsi di controllare che il sito su cui ci si vuole registrare presenzi nella lista dei siti autorizzati.

È più costoso il bingo tradizionale o quello online?

Il costo di una o più partite di bingo online dipende interamente da quanto budget si ha a disposizione. Le scommesse del bingo online partono solitamente da cifre molto basse, il costo complessivo dipenderà quindi da quando si decide di fermarsi.

Al contrario, le sale bingo applicano un prezzo fisso per coprire le partite in un tempo prestabilito. Anche qui il costo dipenderà dalle proprie scelte, tuttavia, avendo degli orari di chiusura, le sale bingo impongono un limite temporale ai giocatori.

Indipendentemente dal tipo di bingo che si sceglie di giocare, la cosa più importante è divertirsi!