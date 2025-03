Giochi di carte online: quali sono i più diffusi?

I giochi di carte online sono una delle categorie di intrattenimento digitale più apprezzate in assoluto, anche e soprattutto qui in Italia. Il loro successo è stato possibile grazie alla semplicità della grafica, che consente di giocarci anche con connessioni Internet mediamente lente. Non a caso, è stata la prima forma di gaming online che ha esordito in rete, e ancora oggi continua a collezionare consensi su consensi. Ma quali sono i giochi di carte più diffusi su Internet e sulle piattaforme di browser games?

Poker a cinque carte

Il poker regna sovrano, soprattutto se si parla della versione a 5 carte, che è possibile trovare presso tutti i siti di giochi di carte online più famosi. Si gioca con un mazzo standard di 52 carte e il numero dei partecipanti può variare, cosa che rende tale variante molto flessibile. Ogni giocatore riceve inizialmente cinque carte coperte, e deve scegliere se cambiarne alcune per migliorare la propria mano, cercando di ottenere una combinazione vincente come una coppia, un tris o una scala. La componente strategica dunque risulta molto marcata, ma il divertimento aumenta anche per merito dell’elemento fortuna.

Solitario

Il solitario è un altro gioco di carte molto diffuso online, ed è particolarmente apprezzato per un fatto noto già a molti: può essere giocato senza compagni o avversari. Si può giocare con qualsiasi mazzo, e l’obiettivo principale è riuscire a ordinare le carte in base a regole predefinite, come numeri e semi. Esistono tantissime varianti, ma la più conosciuta è il Klondike: le carte vengono disposte in pile e bisogna spostarle per liberare il mazzo, così da completare la sequenza. La versione digitale del solitario è intuitiva e permette di giocare con un semplice clic o tap sul display, facilitando così qualsiasi operazione con le carte.

Briscola

La briscola è un gioco tipico della tradizione italiana, ed è stato perfettamente adattato al contesto digitale. Si gioca con un mazzo da 40 carte e può coinvolgere due o più partecipanti. L’elemento centrale del gioco è il seme della briscola, che viene stabilito all’inizio della partita e che rende alcune carte più forti di altre. I giocatori si alternano nel giocare una carta alla volta, cercando di accumulare punti. Online è possibile trovare molte versioni che replicano fedelmente le regole tradizionali, ma ci sono anche alcune modalità innovative, oltre alla possibilità di giocare non solo con gli amici ma anche con utenti casuali.

Sette e mezzo

Sette e mezzo è un gioco di carte noto per la sua semplicità e per la sua rapidità, il che lo rende ideale per chi desidera una sessione di gioco poco impegnativa. Si utilizza un mazzo da 40 carte e il valore delle carte viene determinato da regole precise: i numeri possiedono il loro valore nominale, mentre le figure valgono mezzo punto. L’obiettivo è raggiungere un punteggio che si avvicini il più possibile a sette e mezzo, senza superarlo, confrontandosi con il banco. Trattandosi di un gioco molto facile da approcciare, non deve stupire il suo successo anche online, considerando che lo si trova praticamente su ogni piattaforma digitale di card games.