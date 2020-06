Bollettino economico Bce: nel 2020 Pil dell’Eurozona in calo del 8,7%

La Bce nel Bollettino economico pubblicato quest’oggi prevede sulla base delle proprie proiezioni che il Pil annuo dell’Eurozona possa subire un calo in termini reali pari all’8,7% nel 2020, mentre a partire dal prossimo anno ci si attende un suo sostanziale recupero rispettivamente del 5,2% nel 2021 e del 3,3% nel 2022.

La Banca centrale europea nel dettaglio spiega che “rispetto all’esercizio di marzo 2020 condotto dagli esperti della Bce, le prospettive per la crescita del Pil in termini reali sono state riviste notevolmente al ribasso di 9,5 punti percentuali per il 2020 e al rialzo pari, rispettivamente, a 3,9 e 1,9 punti percentuali per il 2021 e il 2022“.

La contrazione causata dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia è stata eterogenea nei vari Paesi e fra le maggiori economie dell’area dell’euro “si è registrato un calo dell’attività economica più marcato in Francia, Italia e Spagna che in Germania e nei Paesi Bassi“. Lo scrive la Bce che evidenzia come nell’area dell’euro “l’impatto delle misure di chiusura si è tradotto in una marcata contrazione della produzione industriale” che a “marzo 2020 ha subito una flessione senza precedenti dell’11,3% rispetto al mese precedente e del 3,3% nel primo trimestre del 2020 rispetto al precedente“.