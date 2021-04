Bonus collaboratori sportivi: Sport e Salute risponde, Cura Italia invia email

Prosegue l’interesse intorno al Bonus collaboratori sportivi, sono in molti in queste ore a navigare sul sito Sport e Salute per cercare le ultime informazioni circa la possibilità di completare la procedura per accedere ai ristori. Sport e salute, azienda che eroga i fondi, ha infatti nei giorni scorsi dato risposta ad una serie di domande seriali che sono giunte dai collaboratori che da mesi attendono i bonus, che qui vi riporteremo nella speranza di fornire gli ultimi chiarimenti a quanti ancora paiono brancolare nel buio.

In questi giorni, così come prevede la procedura, cura Italia sta inoltrando le email , in ordine alfabetico, per permettere a chi ne ha diritto ed ha eseguito la prima parte della domanda direttamente sul sito di poter confermare i propri requisiti attraverso il link contenuto nell’email che Cura Italia sta spendendo.

Bonus collaboratori sportivi: indicazioni nell’email di Cura Italia

Il decreto sostegni prevede l’erogazione dell’indennizzo anche a quanti fino ad oggi non hanno ricevuto i precedenti bonus nel 2020, questi dovranno fare domanda tra il 1 ed il 15 aprile proprio attraverso la procedura che Sport e Salute ha attivato sulla propria piattaforma telematica. I percettori delle precedenti indennità invece dovranno confermare la persistenza dei requisiti (cessazione o sospensione del rapporto di collaborazione e non percezione di altri redditi o indennità) per poter continuare a beneficiare dei nuovi bonus.

Per farlo hanno dalla loro due modalità:

I collaboratori possono effettuare l’accesso nella piattaforma informatica di Sport Salute con le istruzioni che il collaboratore riceverà sulla propria mail

con le istruzioni che il collaboratore riceverà sulla propria mail Inviare un SMS al solito numero (lo stesso indicato per il DL “Ristori quater” del 30 novembre 2020) da parte del collaboratore che indicherà il proprio Codice Fiscale in modo da ottenere il codice di prenotazione univoco.

Nello specifico il collaboratore deve: “prendere appuntamento per l’accesso in piattaforma inviando un SMS con il Codice Fiscale al numero 339.9940875, accedere alla piattaforma al seguente link, avendo a disposizione il proprio Codice Fiscale (tutto maiuscolo e tutto attaccato), la password scelta in fase di registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.

Sport e salute risponde ai collaboratori sportivi

Sport e Salute nei giorni scorsi invasa dalle richieste di informazioni ha risposto alle principali domande, che qui vi riportiamo. Ricordiamo altresì che ad oggi molti sui social, confrontandosi, iniziano a fare notare come sia finalmente giunta l’email da Cura Italia. Ragion per cui questo vuol dire che la prima parte della procedura relativa ai bonus si sta muovendo.

Riportiamo qui le domande e le risposte fornite dall’azienda che si sta occupando di liquidare i bonus collaboratori sportivi

Quando verrà inviata la mail con il link?

Il link per confermare, o meno, i requisiti sarà inviato a breve agli aventi diritto, nell’imminenza del trasferimento alla Società delle risorse pubbliche.

Può essere che qualcuno abbia già ricevuto la mail o l’indennità prevista dal decreto Sostegni? Per quanto sopra esposto, nessuno può aver già ricevuto la mail o l’indennità 2021.

Come comunicare la rinuncia al bonus? Come di consueto, sarà prevista la possibilità di rinunciare cliccando sul link presente nella mail.

Avete iniziato l’esame delle istanze di autotutela? Si, in queste ore, gli uffici stanno esaminando le circa 3.000 istanze per l’esercizio dell’autotutela ricevute.

È terminato l’invio delle mail relative ai soggetti presenti nell’elenco inviato dall’INPS che l’INPS ha riconosciuto come non rientranti nell’ambito dell’articolo 27 del decreto-legge Cura Italia? Si, l’invio è terminato. Laddove l’INPS trasmettesse un ulteriore elenco di persone non rientranti nell’ambito dell’articolo 27 del decreto-legge Cura Italia sarà certamente preso in considerazione.

A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sulla mia pratica? È attiva la mail collaboratori@sportesalute.eu e anche il centralino al numero 0632722020. Non appena possibile, in considerazione dell’elevatissimo numero di telefonate e di mail che riceviamo, gli uffici risponderanno.

Da alcuni giorni cerco di registrarmi al sito per presentare una nuova domanda ma nonostante abbia provato varie volte, non riesco. Come mai? Confermiamo che il decreto Sostegni non ha previsto la possibilità di presentare nuove domande.



Nella speranza di avervi fornito tutte le informazioni utili al caso, non resta che sperare le palestre possano riaprire in tempi brevi, anche se purtroppo allo stato attuale dal Governo non paiono giungere segnali di riaperture, ma soprattutto confidiamo che i ristori giungano quanto prima al fine di ‘tamponare’ una situazione davvero ‘giunta al limite’. Ricordiamo che alla protesta Ioaprotour stanno partecipando tra gli altri esercenti anche i gestori di palestre, molti di loro hanno deciso che il 7 aprile la loro attività riaprirà a prescindere dai futuri DPCM.

Voi cosa farete? Se siete gestori di palestre o collaboratori sportivi diteci la vostra.