Bonus collaboratori sportivi: Sport e Salute risponde sulle 3 mensilità

Sport e Salute é l’azienda che si occupa di elargire i ristori per i collaboratori sportivi, una delle categorie, inutile negarlo, più duramente colpite dagli effetti economici del Covid 19. Purtroppo dato il ritardo determinato dall’emanazione del decreto sostegno anche i collaboratori sportivi non sanno più a quale ‘santo votarsi’ per sapere se spetterà loro qualcosa e soprattutto in quali tempi.

Tant’é che senza un euro dall’inizio del 2021, hanno letteralmente preso d’assalto l’azienda per sapere, alla luce anche della nomina del nuovo sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, a che punto siano i bonus per i collaboratori sportivi e soprattutto se verranno elargite e di quali importo saranno le mensilità gennaio -febbraio.- marzo di cui al momento nulla si sa. Nelle ore scorse é arrivata la comunicazione di Sport e Salute che con una sorta di comunicato risponde alle migliaia di email che sono giunte in questi ultimi giorni. Ecco cosa é emerso, di seguito la risposta puntuale che ha fornito l’azienda sperando di controllare il flusso incredibile di richieste di chiarimenti che stanno ricevendo.

Sport e Salute, azienda che emana i ristori: risponde su bonus collaboratori

Ecco la risposta ufficiale: “In queste ore, ci state inondando di mail con richiesta di informazioni in ordine alla possibile erogazione di un’indennità ulteriore per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2021. Abbiamo passato un anno insieme e conoscete ormai le modalità comunicative di Sport e Salute. Vi diamo immediatamente le notizie, possibilmente buone, non appena le riceviamo in modo ufficiale. Solo quando sono certe.

Per il momento, non abbiamo alcuna notizia certa e, conseguentemente, l’unica cosa che possiamo confermare è che siamo in costante contatto con il Dipartimento per lo Sport, che in questo anno è stato sempre al fianco dei collaboratori sportivi. Non appena avremo notizie certe, ve le comunicheremo” . Nel mentre lo sport festeggia la nomina del nuovo sottosegretario con delega allo Sport, finalmente dopo Spadafora, emerge un referente per lo sport anche con il nuovo Governo Draghi. Vediamo le ultime considerazioni sulla nomina di Vezzali pubblicate sempre da Sport e Salute, ove é intervenuto il presidente nonché amministratore delegato Vito Cozzoli.

Sottosegretario con delega allo sport: la nomina va a Vezzali

Cozzoli: “Il mondo dello sport, travolto dalla pandemia in tutti i suoi aspetti, ha bisogno di un sottosegretario autorevole, indipendente e competente. Valentina Vezzali incarna queste caratteristiche e aiuterà il sistema sportivo a superare la crisi”.

“Il suo curriculum in pedana, la sua incredibile bacheca di medaglie rendono il sottosegretario Vezzali una campionessa d’oro, per l’Italia e per il mondo intero. Ma anche lei, come tutti gli atleti, ha cominciato in un’associazione sportiva dilettantistica. Conosce le gioie, le emozioni, i sacrifici e i problemi dello sport di base e di chi lo fa vivere. Saprà stare vicina a chi ogni giorno porta avanti il valore educativo, formativo e sociale dell’attività sportiva“.

Specialmente nell’attuale momento difficilissimo. L’appartenenza al Corpo della Polizia di Stato la renderà ancora più sensibile a questi valori, che Sport e Salute è chiamata a promuovere. Non a caso il sottosegretario Vezzali aveva aderito al progetto Legend, per portare i campioni del passato accanto ai praticanti di ogni livello. Da parte nostra quindi i migliori auguri di buon lavoro”.

Augurando anche noi buon lavoro alla Vezzali, confidiamo arrivino presto buone nuove circa il bonus collaboratori sportivi, conosciamo moltissimi lavoratori, con famiglia, che davvero non hanno più di cosa vivere. La situazione é sempre più allarmante, auspichiamo, dunque, in una rapida emanazione del decreto sostegno e dei ristori in esso contenuti.