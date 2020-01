Boom di vendite di auricolari senza fili: Apple è la regina

ROMA. Gli auricolari e le cuffie senza fili sono il gadget tecnologico del momento e il dispositivo indossabile più venduto, davanti a smartwach e bracciali da fitness. Da luglio a settembre ne sono stati venduti 96,7 milioni di unità a livello mondiale (+53% su base annua), e nel quarto trimestre – complici gli acquisti natalizi – dovrebbero aver superato traguardo dei 100 milioni di unità.

A fornire i dati sono i ricercatori di Canalys, secondo cui, per ogni cento smartphone immessi in commercio nel terzo trimestre, sono stati consegnati 27 auricolari/cuffie e 13 smartwatch, ossia gli orologi intelligenti ad alta tecnologia da portare al polso sia per visualizzare facilmente l’ora, ma anche e soprattutto per utilizzare le numerose funzioni, simili a quelle di uno smartphone, che è in grado di supportare. A trainare il settore sono gli auricolari completamente senza fili come gli AirPods di Apple. Il segmento è infatti cresciuto del 183% a quota 43 milioni di unità.