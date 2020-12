Borsa, mentre Tokyo appare stagnante Hong Kong apre in seduta positiva

TOKYO. La Borsa di Tokyo inizia la seduta poco variata in scia alla chiusura mista degli indici azionari Usa, con gli investitori che attendono ulteriori sviluppi sul piano di stimolo americano e mentre aumenta l’incertezza per l’esito delle negoziazioni in corso sulla Brexit tra Regno Unito e Ue.

In apertura il Nikkei segna quota 26.780,80 (+0,09%), aggiungendo 24 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 104,10 e a 126.40 sull’euro. La Borsa di Hong Kong apre la seduta positiva: l’indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,85%, a 26.634,21 punti.

L’indice Composite di Shanghai apre con un progresso dello 0,23% a 3.381,01 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,18% a quota 2.257,57.