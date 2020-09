Borse europee in deciso calo in scia alle indicazioni arrivate dalla Fed

Avvio in deciso calo per le Borse europee che, al pari della Piazza di Milano, cedono in scia alle indicazioni arrivate dalla Fed che intende mantenere i tassi di interesse vicini allo zero fino al 2023.

Francoforte lascia sul terreno l’1,47% con il Dax a 13.060 punti. Parigi cede l’1,35% con il Cac 40 a 5.005 punti. Londra segna un -0,98% con il Ftse 100 a 6.018 punti.