Borse, Tokyo apertura sotto il segno positivo e Hong Kong tenta lo scatto

La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia al record fatto segnare dagli indici azionari Usa e ai progressi sull’estensione del vaccino contro il coronavirus.

Dopo tre sedute consecutive in negativo, il Nikkei avanza dello 0,30% a quota 26.547,46, con un progresso di 80 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 104,10 e sull’euro a 126.10. La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo dopo due sedute di perdite e apre gli scambi in territorio positivo: l’indice Hang Seng sale in avvio dello 0,78%, a 26.510,42 punti. L’indice Composite di Shanghai sale dello 0,17%, a 3.416,08 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dello 0,13%, a quota 2.296,88.