Brooks Brothers in bancarotta, suoi clienti presidenti Usa e banchieri

Ha vestito 40 presidenti americani e buona parte dei banchieri di Wall Street. Una storia illustre, lunga quasi 200 anni, che nulla però ha potuto contro il coronavirus. Brooks Brothers ha gettato la spugna e annunciato la bancarotta, divenendo l’ultima vittima eccellente della pandemia nel settore commercio al dettaglio insieme a J Crew, Neiman Marcus e JCPenney.

“Nell’ultimo anno il consiglio di amministrazione, la leadership e gli advisor finanziari e legali hanno continuato a valutare varie opzioni strategiche per posizionare la società per successi futuri, inclusa una potenziale vendita delle attività”, mette in evidenza un portavoce di Brooks Brothers. “Durante questa revisione strategica, il Covid-19 è stato un fattore distruttivo e ha pesato”, aggiunge.

Norbert Ciuccariello