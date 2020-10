Bus travolto da acqua e fango sulla strada per Pedimonte San Germano

FROSINONE. Il maltempo che si è abbattuto nellla notte nel Frusinate ha provocato danni e disagi in tutta la zona. Tragedia sfiorata in mattinata: a San Biagio Saracinisco un bus Cotral che stava passando in quel momento sulla strada diretto a Pedimonte San Germano, è stato travolto e sommerso da acqua e fango. L’autista del bus, vuoto al momento dell’incidente, è riuscito a mettersi in salvo.

A Sant’Elia Fiumerapido e Cassino i maggiori disagi si sono registrati lungo le strade che costeggiano il fiume Rapido piena ed i suoi affluenti. In via Cartiera, a Sant’Elia, ha esondato un corso d’acqua e fango e detriti hanno allagato abitazioni e scantinati oltre che provocato abbattimento di alberi e coltivazioni. Nella città martire è stata chiusa via Madonna di Loreto, la bretella che collega la Casilina a via San Pasquale e quindi all’ospedale ‘Santa Scolastica’. Il sottoposta antistante il nosocomio completamente allagato è stato ‘liberato’ dai Vigili del Fuoco altrimenti sarebbe stato impossibile il transito ai mezzi di soccorso.“