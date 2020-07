ROMA. Un albero è caduto su un’auto in transito in centro a Roma, a piazza San Marco, a pochi metri da piazza Venezia.

Alla guida c’era una donna di 51 anni. L’automobilista, in forte stato di choc, è stata portata in ospedale in codice giallo. L’albero è caduto nei pressi del capolinea degli autobus. A quanto riferito dai pompieri, il pino ha colpito l’auto che in quel momento stava transitando.