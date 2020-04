Cambiano, ma non diminuiscono le modalità dello spaccio

ROMA. Cambiano le “modalità” dello spaccio. Sono diminuiti i “pony express” africani delle consegne in strada ai tossicodipendenti. Le regole sul distanziamento “hanno determinato un sensibile calo dello spaccio degli stupefacenti su strada”.

Questo, però “apre all’ipotesi che i consumatori si stiano rivolgendo al mercato illecito nel dark web”. Inoltre, “è probabile che, in un periodo di confinamento domiciliare, i consumatori non vadano più alla ricerca di sostanze definite “di socializzazione” come le pasticche del sabato sera ma di “prodotti da consumare in solitudine”, come oppiacei sintetici o narcotici. A lanciare l’allarme è l’Istituto Superiore di Sanità.