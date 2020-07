Capri, tre giovani romani in vacanza positivi al Coronavirus

La Asl di Napoli 1 ha appreso che lo scorso fine settimana, nel periodo compreso tra il 16 e il 19 giugno, tre giovani in vacanza a Capri sono risultati positivi al Coronavirus. Facevano parte di una comitiva di otto giovani romani, composta da quattro ragazzi e quattro ragazze, che hanno soggiornato sull’isola in una casa vacanze.

Immediata la risposta del personale dell’Asl locale che attraverso l’avvio di un’indagine epidemiologica ha ricostruito i movimenti del gruppo per individuare e tracciare eventuali contatti stretti con altre persone.

La positività è stata scoperta attraverso l’esecuzione di tamponi che sono stati effettuati a Roma, al rientro dei ragazzi poiché uno dei turisti presentava dei sintomi febbrili. Si cerca di ricostruire anche il percorso di una ragazza del gruppo che prima di giungere a Capri potrebbe essere stata in un’altra località balneare campana.Si lavora anche per accertare se i ragazzi fossero giunti nell’isola già in fase di contagio.

La gita a Capri si è svolta tra il 16 e il 19 luglio. Sulla vicenda l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio, che ha scoperto i tre casi di positivittà, ha dichiarato: “I risultati dell’indagine epidemiologica, ancora in corso, sono di 3 casi positivi già in isolamento così come gli altri componenti della comitiva che sono stati tutti rintracciati e posti in quarantena. Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il SERESMI“.

Per il sindaco di Capri, Marino Lembo “Non vi è riscontro di alcuna criticità sul territorio caprese e non vi sono né casi positivi né focolai“. Dello stesso avviso l’ASL Napoli 1 Centro per cui non vi è alcun motivo di creare inutili allarmismi in quanto “Non esistono al momento ragioni d’allarme” fa sapere l’ASL Napoli 1 Centro in relazione ai casi di positività riscontrati sull’isola di Capri. Inoltre il Dipartimento di Prevenzione ha già provveduto a verificare e approfondire, con riferimento “ai dettagliatissimi” dati forniti dalle ASL di residenza, i luoghi e i contatti avuti dalla prima turista romana risultata positiva al Covid.

Intanto, come da disposizione sanitaria, sono in isolamento controllato in una villetta due turisti giunti a Capri da Dubai alcuni giorni fa ed entrati in contatto precedentemente con altre persone positive durante il volo; i turisti e le persone che li hanno accolti in una casa privata sono tutti risultati negativi al tampone ma restano tutti in quarantena.

Carlo Saccomando