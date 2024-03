Noleggio senza anticipo o leasing senza anticipo: cosa scegliere?

La scelta tra noleggio auto a lungo termine e leasing è spesso una decisione importante per aziende, liberi professionisti e privati. Entrambe le soluzioni offrono vantaggi ed opportunità di risparmio, soprattutto quando si parla di formule senza anticipo. In questo articolo analizzeremo in dettaglio le differenze tra noleggio senza anticipo e leasing senza anticipo, mostrando un esempio e illustrando come funzionano e quali servizi sono inclusi.

Cosa significa senza anticipo?

Prima di procedere all’analisi delle due formule, è importante chiarire il concetto di “senza anticipo”. Sia nel caso del noleggio a lungo termine che del leasing, l’anticipo rappresenta una somma di denaro versata inizialmente al momento della stipula del contratto. Optare per una formula senza anticipo significa quindi non dover sostenere questo costo iniziale, con importanti vantaggi dal punto di vista della liquidità e della gestione finanziaria. Tra i principali vantaggi del noleggio senza anticipo troviamo:

Riduzione dell’impegno finanziario iniziale;

Maggiore facilità nell’accesso a nuove vetture;

Flessibilità nella durata del contratto;

Possibilità di includere servizi aggiuntivi nel canone mensile.

Per quanto riguarda invece il leasing senza anticipo, è possibile avere:

Minore esborso di denaro all’inizio del contratto;

Ammortamento diluito nel tempo;

Possibilità di riscatto dell’auto al termine del contratto;

Sgravi fiscali e agevolazioni per le aziende.

Noleggio a lungo termine senza anticipo: come funziona?

Il noleggio a lungo termine è una formula che prevede l’utilizzo di un’autovettura per un periodo prestabilito, alla fine del quale il veicolo viene restituito. I costi di gestione, manutenzione e assicurazione sono solitamente inclusi nel canone mensile. Optare per un noleggio senza anticipo, come potrai anche approfondire sul sito di ALD, significa non dover versare alcuna somma iniziale, pagando soltanto il canone mensile pattuito.

I principali servizi inclusi in un noleggio a lungo termine senza anticipo sono:

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Assicurazione RCA e furto-incendio;

Gestione delle multe e del bollo;

Vettura sostitutiva in caso di guasto o incidente;

Assistenza stradale 24/7.

Un esempio di noleggio senza anticipo

Supponiamo di voler noleggiare una vettura di segmento medio per un periodo di 36 mesi e un chilometraggio annuo di 15.000 km. Grazie alla formula senza anticipo, non sarà necessario versare alcuna somma iniziale e il canone mensile in media potrà attestarsi intorno alle 450 euro (IVA inclusa). Al termine del contratto, verrà restituita la vettura senza ulteriori obblighi.

Noleggio (Pexels, Mike Bird)

Leasing senza anticipo: come funziona?

Il leasing, invece, è un’alternativa al noleggio che prevede la possibilità di acquisto del veicolo al termine del contratto, attraverso il pagamento di un valore residuo prestabilito. Anche in questo caso, optando per una formula senza anticipo, si evita il dover versare una somma iniziale e si pagano solamente i canoni mensili pattuiti. In un leasing senza anticipo vengono normalmente inseriti: • Manutenzione ordinaria; • Gestione delle multe; • Opzione di riscatto al termine del contratto.

Esempio di leasing senza anticipo

Consideriamo il medesimo esempio di prima: una vettura di segmento medio per un periodo di 36 mesi e un chilometraggio annuo di 15.000 km. Con la formula di leasing senza anticipo, il canone mensile potrebbe essere in media intorno a 480 euro (IVA inclusa). Al termine del contratto, si avrà l’opzione di riscattare il veicolo versando il valore residuo prestabilito, per esempio 10.000 euro.

Differenze tra noleggio senza anticipo e leasing senza anticipo

Come abbiamo visto, sia il noleggio a lungo termine che il leasing offrono diverse soluzioni per chi desidera utilizzare un’autovettura senza sostenere un costo iniziale elevato. Tuttavia, vi sono alcune differenze sostanziali tra le due formule: Mentre il noleggio prevede la restituzione del veicolo al termine del contratto, il leasing offre la possibilità di acquistarlo versando un importo prestabilito.

Nel caso del noleggio, l’assicurazione e la manutenzione straordinaria sono solitamente incluse nel canone mensile, mentre nel leasing spesso è necessario fare affidamento su coperture assicurative separate e accollarsi i costi della manutenzione straordinaria. Questo rende senza alcun dubbio il noleggio a lungo termine senza anticipo una pratica maggiormente vantaggiosa. Entrambe le formule prevedono agevolazioni fiscali per le aziende e i liberi professionisti, ma generalmente il leasing consente di beneficiare di benefici fiscali leggermente inferiori rispetto al noleggio a lungo termine.

In conclusione, la scelta tra noleggio senza anticipo e leasing senza anticipo dipende dalle esigenze e preferenze dell’utente. Mentre il noleggio garantisce una maggiore tranquillità e comodità in termini di gestione dei costi e dei servizi inclusi, il leasing si rivela più conveniente per chi desidera avere l’opzione di acquistare il veicolo al termine del contratto.