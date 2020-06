Carlo Conti e Gianni Morandi uniti nel nome di San Francesco d’Assisi

Ieri sera è andato in scena a porte chiuse l’evento di solidarietà “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, a sostegno delle mense francescane in Italia e delle famiglie gravemente colpite a livello economico dopo la diffusione del Coronavirus.

La manifestazione è giunta al 18esimo anno e come previsto dalle attuali normative in vigore si è tenuta rigorosamente a porte chiuse. Un’edizione che però a detta degli organizzatori può essere definita ancora più francescana, visto che è stata svolta in uno spirito più intimo e raccolto rispetto al passato.

L’evento benefico si è svolto dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, condotto in diretta su Rai1 e Radio1 da Carlo Conti, con la partecipazione straordinaria di Gianni Morandi. Nel corso della serata il cantante emiliano ha omaggiato con uno splendido medley, che ha visibilmente commosso Morandi, l’amico Lucio Dalla, scomparso nel 2012. Ha destato molta simpatia anche un siparietto nel quale Conti e Morandi in compagnia di due padri francescani hanno improvvisato una partitella a calcio.

Carlo Saccomando