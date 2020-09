C’è un fermato per l’esecuzione di Giuseppe Caracciolo

Un uomo è stato fermato per l’omicidio del pregiudicato Giuseppe Caracciolo, avvenuto in piazza della Repubblica, nel centro di Canosa di Puglia. Si tratta di un pregiudicato del posto.

Suo figlio è stato arrestato in flagranza per la detenzione di un’arma. Il figlio del presunto esecutore materiale del delitto è indagato per l’arma e per favoreggiamento. La vittima è stata colpita mortalmente da un colpo di arma da fuoco al cuore, poco dopo mezzogiorno. Le indagini della Squadra mobile di Bari sono coordinate dalla Procura di Trani.