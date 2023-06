Champions League, è il giorno della finale: tutti a tifare Inter

Oggi è il giorno dell’attesa sfida tra l’Inter e il Manchester City. L’incontro serve ad assegnare la Champions League 2023, il trofeo più ambito della stagione calcistica. Oltreche che per i nerazzurri milanesi è l’occasione per l’Italia pallonara di riabilitarsi dopo le delusioni della Nazionale che da otto anni manca dalla fase finale dei campionati del mondo e quindi dall’elite pallonara. Prima fu mister Ventura a non portare gli azzurri alla fase conclusiva, quest’anno è statto Roberto Mancini a non centrare la qualificazione, nonostante il precedente successo agli Europei.

Oggi dunque il calcio nostrano ritorna protagnista e si gioca la conquista del titolo più ambito a livello di club con l’Inter che alle 21 allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul affronta il fortissimo Manchester City di Pepp Guardiola, che è a caccia della prima affermazione in Champions. Anche se la Coppa delle Grandi Orecchie aveva un altro nome, l’ha messa più volte in bacheca e ora i nerazzurri di Inzaghi sognano di riportare il trofeo in Italia dopo la vittoria del 2010, quando fece triplete con Mourinho.

I pronostici sono leggermente a favore degli inglesi, per il gioco più spumeggiante che mettono in campo, ma essendo una finale, con una partita secca, non ci possono essere favoriti. Tra le fila nerazzurre c’è consapevolezza e ottimismo “Possiamo scrivere la storia dell’Inter – le parole del tecnico – Insieme siamo arrivati fin qua e insieme proveremo a fare una grande impresa”.

Gagliardetti prodotti dalla “Nazionale Manifatture” di Bollate

Si prevede che questa sera saranno molti milioni gli italiani che seguiranno la partita, che è trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5; sarebbe bello e auspicabile che il loro tifo fosse per l’Inter, anche se di fede calcistica diversa.

Una curiosità: il gagliardetto che il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez scambierà con il collega del Manchester è prodotto dall’azienda italiana “Nazionale delle Bandiere”, leader del settore, dei fratelli Nizzola di Bollate (Milano). Come tifoso nerazzurro, uno di essi (per scaramanzia non si può rivelare chi sia) prima di ogni partita importante dell’Inter segue un particolare rituale gastronomico-propiziatorio.

I due tecnici hanno a disposizione tutti i giocatori e quindi le formazioni dipenderanno esclusivamente dalle loro scelte. Probabili formazion:

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez. In panchina, Lukaku e Mkhitarian sono pronti ad entrare per dare il loro prezioso apporto.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Diaz, Alkani; Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Goundogan, Grealish, Haaland.