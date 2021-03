OnlyFans è un social network di intrattenimento lanciato nel 2016 dall’azienda britannica Fenix International Limited. La particolarità che lo distingue da altri social ben più conosciuti come Facebook, Twitter, Instagram e Reddit è la modalità di iscrizione per gli utenti: a differenza dei primi che sono completamente gratuiti OnlyFans prevede un abbonamento mensile a pagamento per poter accedere ai contenuti pubblicati dai digital creator.

Segreti e curiosità su OnlyFans, il social network in constante crescita

Come suggerisce il nome OnlyFans è un servizio dedicato agli ammiratori di un determinato personaggio, che può essere indifferentemente una celebrità o il vicino della porta accanto, che decide di aprire un account su questa piattaforma e pubblicare contenuti esclusivi da condividere con i propri fan.

La particolarità è che questa piattaforma rappresenta una buona fonte di guadagno e soprattutto non esiste la censura, motivo per il quale viene privilegiato da coloro i quali vogliono condividere video e foto dal contenuto molto esplicito. Infatti è rinomato che questo social network riscuota particolare successo nel settore dell’intrattenimento per adulti, anche se al suo interno sono presenti contenuti di altri generi, come per esempio esperti di fitness, musica o cucina.

Non è un mistero che i creator di contenuti utilizzino la propria popolarità sugli altri social per promuovere il proprio account su OnlyFans. Questo fenomeno lo si può notare in maniera più evidente su Twitter e Reddit, nei quali attraverso una ricerca generica della parola “OnlyFans” si possono notare le centinaia e centinaia di profili che promuovono i propri contenuti sulla piattaforma concorrente.

Per alcuni il grande successo del sito è dovuto al rapporto esclusivo e intimo che si crea tra utenti e personaggi seguiti. Relazione che non per forza deve avere un fine sessuale: sono numerosi i creator che raccontano di aver intrapreso lunghe conversazioni con i propri ammiratori, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte a causa dell’epidemia.

L’immagine di un utente che si promuove su OnlyFans (Twitter)

Giro d’affari milionario per OnlyFans

Ad oggi il sito conta oltre 85 milioni di utenti registrati, di cui un milione sono creator. Grande impulso alla crescita del sito è stato registrato dopo l’avvento del Covid: dai 7,5 milioni di utenti iniziali a maggio del 2020 si è arrivati a toccare quota 30 milioni, sino a toccare gli 85 milioni di utenti attuali.

Nel 2020 ha generato 2 miliardi di dollari in vendite. La politica aziendale prevede che la società britannica riconosca l’80% delle commissioni riscosse al creatore dei contenuti, mentre il restante 20% finisce nelle casse di OnlyFans, anche se aver sottratto le commissioni commerciali e di elaborazione, la quota della società è pari a circa il 12% del giro d’affari totale.

Oltre alla sottoscrizione di abbonamenti mensili gli utenti hanno la possibilità di lasciare delle mance (tips) ai propri idoli, che in questo modo possono aumentare il proprio profitto creando dei contenuti ancora più esclusivi e ancora più personalizzati. Inoltre attraverso le tips un fan può farsi notare più facilmente: ogni volta che si lascia una mancia al creator appare un messaggio in alto che evidenzia questa azione, facendo cadere in secondo piano i messaggi generici mandati sulla chat.

Altra peculiarità di OnlyFans è che si possono acquistare oggetti che appartengono al proprio idolo.

Quanto si può guadagnare con OnlyFans?

Sono numerosi i creator che ringraziano l’arrivo di questa piattaforma, senza la quale non sarebbero stati in grado di sostenersi a causa della crisi economica causata dall’avvento del Coronavirus. Gli introiti in media per creator si possono aggirare da qualche centinaia di euro fino ad arrivare a 15-20mila euro.

Tra le celebrità che hanno riscosso maggiore successo spicca senza ombra di dubbio Bella Thorne, attrice e cantante statunitense legata sentimentalmente al cantante italiano Benjamin Mascolo (ex membro del duo musicale Benji e Fede) che quando si è unita al canale nel 2020 ha provocato un crash ne sistema per il sovraccarico di attività sulla pagina. L’ex stellina della Disney è riuscita a guadagnare ben 1 milione di dollari in sole 24 ore e un totale di 2 milioni di dollari in 2 settimane.