Chicago e New York, potrebbero arrivare agenti federali

NEW YORK. Donald Trump minaccia di dispiegare gli agenti federali a Chicago e in altre metropoli guidate dai democratici dove, a suo dire, la criminalità dilaga per colpa delle autorità cittadine.

“Li invierò con o senza la cooperazione dei leader cittadini”, ha detto lo stesso presidente Usa, lasciando intendere che dopo Chicago potrebbe essere il turno di New York. “Sono città in mano alla sinistra radicale – ha detto il tycoon -. Lì stanno succedendo cose mai viste, e se Biden vincerà per l’intero Paese sarà l’inferno”.