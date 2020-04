Cinema, Medusa anticipa la visione in streaming degli ultimi 5 film

Medusa film per manifestare la propria vicinanza a tutti gli italiani, in questo momento così particolare per il nostro Paese e per il mondo intero, ha deciso di anticipare la finestra per la visione in streaming degli ultimi cinque film usciti nelle sale cinematografiche tra settembre e dicembre 2019.

“È solo una piccola iniziativa – ha dichiarato il Vicepresidente e Amministratore delegato di Medusa Giampaolo Letta – rispetto a tutto quello che sta accadendo in quest’ultimo periodo. Sono felice che tutti, specialmente le famiglie possano vedere o rivedere i nostri film che sono usciti nelle sale nei mesi precedenti dello stop“.

Le piattaforme sulle quali sarà possibile vedere le ultime produzioni Medusa sono Sky, Infinity, Chili, TimVision e Rakuten tv. Mentre le pellicole che avranno l’onore e i piacere di far parte dell’iniziativa sono:

“ Tuttapposto “, una commedia diretta da Gianni Costantino, con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, e Monica Guerritore

Carlo Saccomando