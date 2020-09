Cirio “Incremento del trasporto pubblico per iniziare la scuola in sicurezza”

TORINO. Per affrontare in sicurezza l’avvio del nuovo anno scolastico, il Piemonte ha incrementato i trasporti del 20%. Lo ha sottolineato il governatore Alberto Ciro, illustrando tutte le misure messe in campo dalla Regione.

“I trasporti – ha detto Cirio – erano una delle grandi criticità, ma ci siamo organizzati e da lunedi’, per l’inizio della scuola, ci saranno 20 treni in più, pari a 1074 chilometri aggiuntivi al giorno, e 500 corse in più dei bus. Nel complesso il servizio di trasporto è stato incrementato del 20%”.

“I mezzi – ha aggiunto – saranno pieni all’80%, un obiettivo faticosamente raggiunto dalle Regioni dopo lunghe trattative con il Governo, che in luglio voleva imporre il 50%. Abbiamo faticato ad avere delle risposte e il presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini, alla fine ha dovuto anche alzare la voce”.

Norbert Ciuccariello