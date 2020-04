Come sarà l’estate 2020? Lo spiega la parodia dello spot Sammontana

Sta spopolando sul web la parodia della famosissima pubblicità del cono Cinque Stelle Sammontana, per l’occasione dedicata all’estate 2020. L’ideatore del video ha immaginato che le nostre prossime vacanze saranno caratterizzate dalla presenza di separé di plexiglass sulle spiagge italiane, dal frequente uso di amuchina e dei dispositivi di protezione individuali, anche durante il momento dell’abbronzatura.

Si ironizza inoltre sulla fatidica prova costume, che per la maggior parte degli italiani andrà a farsi friggere, causata in parte dalla poca attività fisica di alcuni e dall’altro lato la preparazione di numerose ricette casalinghe quali pane, pizza e pasta, e il loro conseguente consumo hanno di sicuro contribuito all’aumento di peso da parte degli italiani.

Il video si conclude ipotizzando in modo scherzoso che l’estate 2020 sarà un’estate che non passerà agli annali come la più bella degli ultimi tempi.

Segnaliamo inoltre un’altra versione della parodia, ispirata anche in questo caso da uno spot del cono Cinque Stelle Sammontana, realizzato in questa occasione da Primo D e postato su Youtube. Il titolo del video è “Estate Sammontana 2020 – Versione Quarantena“.

Carlo Saccomando