Come tornare in forma dopo le feste: i suggerimenti degli esperti

Il periodo natalizio, tra pranzi, cenoni, spumanti e panettoni, è quello che forse mette più a dura prova la propria forma fisica. E, in genere, dopo l’Epifania si fanno i conti con la bilancia e si cerca di rimettersi in riga.

Per tale motivo gli esperti suggeriscono, terminate le festività, di seguire una dieta bilanciata, fare dell’attività fisica e adottare buone abitudini in modo da ottenere dei risultati efficaci. Inoltre molto importante è migliorare l’attività del cortisolo, l’ormone dello stress che può essere coinvolto nell’aumento di peso.

La domanda che in molti si pongono dopo le festività è la stessa: “Come faccio a rimettermi in forma dopo questo periodo di festa?” Alcuni scelgono una dieta ferrea, altri si lanciano sull’allenamento, ma per raggiungere ottimi risultati non servono eccessi ed esagerazioni, bensì un perfetto mix tra sana alimentazione ed attività fisica.

Vediamo alcuni consigli degli esperti per tornare in forma dopo queste festività natalizie.

Alcune semplici regole per rimettersi in forma dopo le festività

Secondo alcune ricerche, gli esperti suggeriscono alcuni utili consigli per rimettersi in forma dopo le feste natalizie. Tra questi elenchiamo i principali:

Evitare i dolci. Questi, assieme alle bevande zuccherate, sono tra i primi cibi che andrebbero eliminati, anche perché durante le festività si potrebbe aver esagerato. Sono però concessi dei dolci una volta alla settimana, ancor meglio se in versione light, un modo per ricompensare una settimana di sana alimentazione;

Bere molta acqua. In genere è consigliato bere circa due litri di acqua al giorno, questa aiuterà a smaltire più velocemente le tossine e le scorie accumulate sia dal cibo che dall’alcool assunto durante le festività;

Seguire una dieta varia e bilanciata. Non vi devono essere restrizioni forzate nell’assunzione di cibo dopo le festività (salvo per motivi di salute e per la presenza di eventuali patologie). La cosa migliore sarebbe invece seguire una dieta varia e moderata, quindi diminuirne le quantità, preferire frutta e verdura ai carboidrati, senza evitare completamente questi ultimi, e, in caso di persona carnivora è suggerito preferire il pesce e la carne bianca alla carne rossa;

Mangiare a casa. È consigliato cercare di mangiare in casa il più possibile, in modo da poter cucinare da sé e gestire al meglio i propri pasti, evitando così eventuali tentazioni come ad esempio i fast food;

Evitare i digiuni. Molti pensano che il digiuno sia una mossa vincente e metterebbe a posto la coscienza da post abbuffate natalizie, in realtà questo sembrerebbe essere controproducente;

Assumere tisane depurative. Le tisane aiutano a ridurre la sensazione di fame, regalano un momento di piacevole sensazione di relax e non appesantiscono gli organi lasciandogli il tempo di riposare e di tornare al massimo della loro funzionalità. Vi sono infatti persone che, per tali motivazioni, scelgono una giornata in cui sono tranquille e non hanno impegni per disintossicare il proprio corpo assumendo solo acqua e tisane non zuccherate;

Spostarsi a piedi. Se possibile, è bene preferire gli spostamenti a piedi o in bicicletta anziché con l’auto ed i mezzi pubblici, così come sarebbe meglio preferire le scale all’ascensore. Il movimento aiuta a rilassarsi, attiva i muscoli, le articolazioni e la circolazione e favorisce lo smaltimento delle calorie assunte;

Praticare attività sportiva. È consigliato un allenamento di almeno 30 minuti per tre volte a settimana per bruciare le calorie, migliorare la propria salute e l’umore. È necessario conoscere le caratteristiche di ogni individuo ed in base a questo impostare un’adeguata attività motoria, quindi fare molta attenzione al “fai-da-te”;

Pesarsi una volta a settimana. La bilancia è da molti considerata una nemica, ma bisogna vederla come un semplice strumento di monitoraggio per rendersi conto di quanti chili occorrerà perdere, senza però farla diventare un’ossessione. Secondo esperti ricercatori, il mercoledì sembra essere il giorno ideale per controllare il proprio peso, in quanto si è lontani dalle oscillazioni tipiche del fine settimana e ciò permette una prospettiva realistica dei risultati della propria dieta.

Conclusioni

È considerato normale e giusto godersi le festività natalizie, si tratta infatti di ricorrenze speciali da trascorrere assieme a parenti ed amici, anche se queste portano ad alcuni eccessi alimentari del caso.

Ma tornare alla normalità dopo una parentesi di festa è possibile, l’importante è seguire i suggerimenti forniti dagli esperti: seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, ridurre le porzioni di cibo, evitare di consumare i pasti fuori casa, dedicare del tempo all’attività fisica più adeguata alle proprie esigenze e caratteristiche, idratarsi regolarmente e controllare con la bilancia l’andamento dei propri progressi una volta a settimana.

Inoltre, è inutile e spesso controproducente pretendere risultati immediati e miracolosi ed imporsi un programma troppo severo per rimettersi in forma. È importante, invece, iniziare con gradualità e mantenere alta la motivazione per raggiungere i propri obiettivi.

Inoltre, soprattutto per chi muove i primi passi, sarebbe indicato rivolgersi ad esperti professionisti del settore, come nutrizionisti e personal trainer, i quali sapranno fornire tutte le informazioni necessarie e potranno stabilire un programma personalizzato a seconda dell’individuo.

Chi, invece, si trova nell’impossibilità di farsi seguire da personale esperto qualificato, per non rinunciare potrà comunque incominciare regolandosi con una sana alimentazione e con delle regolari camminate.

Valeria Glaray