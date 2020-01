Con l’ultima legge di Bilancio spunta la tassa sull’ombra dei balconi

ROMA. Spunta la tassa sull’ombra dei balconi. L’allarme arriva dallo studio Tremonti che ricorda come, in mancanza di modifiche alla manovra da poco varata, si rischia che il nuovo prelievo scatti a partire dal prossimo anno. “L’ultima legge di Bilancio – fa notare l’avvocato Giuseppe Pizzonia dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati – ha cambiato la normativa sul canone che si paga per l’occupazione del suolo pubblico”.

Le novità partiranno dal 2021 e con la loro entrata in vigore si rischia di pagare una “tassa sull’ombra” di balconi e verande.