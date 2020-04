Conte e la passione per il rap: canta “Aspettando il sole” di Neffa

Che cosa hanno in comune il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il cantante Neffa? All’apparenza sembrerebbe nulla ma non è del tutto vero in quanto entrambi sono nati negli anni Sessanta e in due cittadine a meno di 200 km di distanza. Il premier è nato l’8 agosto del 1963 a Volturara Appula, piccola cittadina in provincia di Foggia (si consideri che sono residenti solo 410 persone) distante 163 km da Scafati, comune alle porte di Salerno dove il 7 ottobre del 1967 ebbe i natali Giovanni Pellino in arte Neffa.

Ma data di nascita e le origini del Sud non sono l’unico punto di raccordo tra i due. Qualche giorno fa il produttore e dj romano Federico Ferretti, conosciuto come DjStile, con uno strabiliante video remix pubblicato sulla sua pagina Instagram è riuscito a far cantare al premier uno dei brani più famosi di Neffa, quello che l’ha reso celebre al grande pubblico nel 1996: “Aspettando il sole”

Il risultato del video è stupefacente, potrebbe addirittura diventare uno dei cavalli di battaglia di Conte che in qualità di capo del governo italiano si è dovuto caricare sulle spalle gran parte delle responsabilità legate alla gestione dell’emergenza Coronavirus e in questo momento sta cercando di guidare il Paese verso una completa ripresa delle attività, continuando a garantire la salute pubblica.

Il premier Conte sta cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel. Una luce di cui avrebbe un bisogno disperato, come afferma anche il ritornello del brano: “Voglio il sole, cerco nuova luce nella confusione di un guaglione“. Del resto sono entrambi due “guaglioni” orgogliosamente nati al Sud.

Carlo Saccomando