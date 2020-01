Coppa Italia: Lazio ko, la prima semifinalista è il Napoli

NAPOLI. La squadra di Gattuso vince 1-0 ed è la prima a staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Inter-Fiorentina. Dopo due minuti sblocca Insigne, ma i biancocelesti hanno subito la possibilità per pareggiare: Immobile scivola alla battuta del rigore e calcia alto. Al 19′ azzurri in dieci per il rosso a Hysaj, cinque minuti dopo espulso anche Leiva. Nella ripresa due legni a testa. Lazio ko dopo 12 vittorie di fila

Napoli-Lazio 1-0

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka (22′ Luperto), Demme, Zielinski; Callejon (68′ Elmas), Milik, Insigne (77′ Fabian Ruiz). All. Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (69′ Patric); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic (76′ Jony); Caicedo (54′ Correa), Immobile. All. Inzaghi.

Rete: 2′ Insigne

Ammoniti: Acerbi

Espulsi: Hysaj (N) al 19′ per doppia ammonizione, Leiva (L) al 24′ per doppia ammonizione.