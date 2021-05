Coprifuoco alle 23? Non per tutti, per i tifosi di Juve-Atalanta vi é la deroga

Da questa sera é in vigore il nuovo coprifuoco, ossia non sarà più obbligatorio ritirarsi alle 22 ma si potrà stare in giro fino alle 23, una piccola, piccolissima, vittoria, per quanti da tempo, ristoratori in primis, chiedono di eliminarlo.

Ma stasera il coprifuoco non sarà uguale per tutti, infatti, é stata ufficializzata la deroga al coprifuoco fino alla mezzanotte per quanti, tifosi, assisteranno alla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Speranza, il Ministro della Salute, ha ufficializzato la deroga, da qui lo sconforto ed il rammarico di uno dei fondatori di IOAPRO, volto noto anche in Tv ormai, stiamo parlando di Umberto Carriera.

Vi riportiamo le parole che ha scritto nel suo ultimo post, ove evidenzia come i ristoratori siano tutt’ora in ginocchio, ma in parte, giacché la maggioranza continua ad accettare di farsi mettere i piedi in testa dal Governo senza battere ciglio, é giusto che sia così perché non potrebbe essere diversamente. Pochi, dice, hanno lottato e continueranno a farlo fino alla fine, tra questi, chiaramente, tutti i facenti parte del direttivo di IOAPRO, che da mesi ci mettono la faccia. I dettagli:

Coprifuoco, da stasera alle 23, ma per i tifosi di Coppa Italia arriva la deroga alle 24, giusta o sbagliata?

Da questa sera 19 maggio sarà possibile ritirarsi alle 23, il coprifuoco infatti ha subito una leggera modifica, i giovani e non solo potranno beneficiare di un’ora in più. Ma le novità non sono finite perché mentre i ristoratori ed i fieristi avevano domandato l’eliminazione del coprifuoco, che pare invece, verrà presa in considerazione solo dal 21 giugno in poi, questa sera per i tifosi di Coppa Italia che saranno presenti in presenza al match Atalanta-Juve é stata ufficializzata una deroga dal Ministro Speranza.

Per loro il coprifuoco scatterà alle 24, ecco le ragioni comunicate attraverso una nota stampa: ” La Lega Serie A comunica che- al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia- il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento della Finale di Coppa Italia “TIMVISION 2020/2021′ che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cd. coprifuoco) alle ore 24:00′. Da qui il rammarico e la delusione del ristoratore nonché fondatore di IOAPRO, Umberto Carriera: La partita é più importante di noi imprenditori, e noi zitti, meritiamo tutto questo.

IoAPRO, lo sfogo di Carriera sul Coprifuoco: Coppa Italia più importante delle richieste dei ristoratori

Così Umberto Carriera su Facebook: “Stasera se siete imprenditori, lavoratori autonomi, dipendenti privati, dipendenti pubblici, disoccupati, pensionati o studenti, alle 23:00 dovete essere a casa per rispettare il Coprifuoco.

Se invece siete andati a vedere la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, avete la deroga fino a mezzanotte. Decidono e continueranno a decidere delle nostre vite ora e per sempre, e fanno bene, perché ci meritiamo tutto questo. Ci meritiamo le prese in giro, le sberle in faccia, l’elemosina.

Ci meritiamo che una partita di calcio, prevalga su centinaia di migliaia di imprese che con quell’ora di lavoro in più avrebbero pagato le bollette, l’affitto, gli stipendi ai propri dipendenti. E vi dirò di più: fossi stato al posto loro, al posto di coloro che decidono, avrei fatto pure peggio.

E voi zitti, succubi e cerebrolesi. 60 milioni di italiani, abbiamo alzato la voce contro tutto e tutti in dieci, forse venti. Alcuni nomi: Umberto, Antonio, Momi, Biagio, Rosanna, Yuri, Hermes, Federico, Massimiliano, Lorenzo, Stefano, Pasquale. La storia parlerà di noi e non di voi. Una storia di dignità e coraggio, qualità che non si comprano“.