Che il nostro Paese fosse apprezzato in tutto mondo è cosa ormai nota, ma nel pieno dell’emergenza Coronavirus non in molti si sarebbero aspettati i numerosi attestati di stima e le innumerevoli manifestazioni di affetto giunte da ogni parte del pianeta.

Tra le più significative spicca quella proveniente dal Congo, in un continente da sempre impegnato nella dura lotta contro epidemie, carestie e guerre, e per questo motivo molto più sensibile a certi temi: con una struggente dedica in italiano un folto gruppo di giovani studenti congolesi, incitati dalla propria insegnante, ha manifestato la propria vicinanza, e quella del proprio Paese, all’Italia.

Un piccolo gesto che ha avuto la forza dirompente di entrare da subito nel cuore degli italiani.

La dedica speciale dei bambini del Congo

“L’Italia è tutto cuore

questo cuore grande

oggi è chiuso in casa

è una grande prova

davanti a tanto dolore

con te piange il mondo

ci tremano le gambe

non aver paura

abbi fede e speranza

Dio ha vinto il mondo

vai sempre avanti

il nostro Congo ti ama

forza e coraggio

ciao Italia.“

Carlo Saccomando